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Общество

В Европе появятся секс-кинотеатры с виртуальной реальностью

Посетители смогут не только видеть картинку, но и чувствовать запахи
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Испанские ученые презентовали новый проект секс-кинотеатров «Любовь и секс с роботами», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

По словам разработчиков, посетители смогут не только наблюдать за происходящим, но также и трогать различные предметы и даже чувствовать запахи.

Предполагается, что в секс-кинотеатрах будут установлены вибро-кресла, а а 3D-изображение и объемный звук погрузят зрителя в происходящее, давая ему почувствовать поцелуи на своем тебе и прикосновения актеров.

Ученые уверены, что их разработка станет популярной и за короткий период времени у необычного кинотеатра появятся даже поклонники.



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