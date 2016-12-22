В Европе появятся секс-кинотеатры с виртуальной реальностью

Посетители смогут не только видеть картинку, но и чувствовать запахи

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Испанские ученые презентовали новый проект секс-кинотеатров «Любовь и секс с роботами», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

По словам разработчиков, посетители смогут не только наблюдать за происходящим, но также и трогать различные предметы и даже чувствовать запахи.

Предполагается, что в секс-кинотеатрах будут установлены вибро-кресла, а а 3D-изображение и объемный звук погрузят зрителя в происходящее, давая ему почувствовать поцелуи на своем тебе и прикосновения актеров.

Ученые уверены, что их разработка станет популярной и за короткий период времени у необычного кинотеатра появятся даже поклонники.





