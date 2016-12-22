В России очаги птичьего гриппа обнаружены в 4 регионах

Ситуация с заболеванием в мире серьезно обострилась

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Россельхознадзор Приморья рассказал об осложнении ситуации с гриппом птиц в мире, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Так, на сегодняшний день в мире зарегистрированы случаи высокопатогенного гриппа среди домашних и диких птиц, обусловленные вирусом гриппа типа А подтипов Н5N1; Н5N2; Н5N5, Н5N6; Н5N8; Н5N9; Н7N8; Н7N3; Н7N7, Н7N1, помимо этого регистрируются случаи низкопатогенного гриппа птиц подтипов Н5 и Н7.

В России высокопатогенный грипп птиц подтипа Н5 зарегистрирован в четырех субъектах федерации - в Тыве (Н5N8, дикие птицы в период весенней миграции), Калмыкии (Н5N8, домашняя птица, ЛПХ), Астраханской области (Н5N8, птицефабрика «Харабалинская») и в Краснодарском крае (Н5N8, домашняя птица, ЛПХ).

В странах Европы, Азии и Африки продолжают регистрировать случаи высокопатогенного гриппа птиц подтипа Н5N8 как в популяции домашних, так и в популяции диких птиц. Вспышки высокопатогенного гриппа птиц подтипа Н5N8 произошли в 22 странах. Если ранее основной падеж от инфицирования вирусом гриппа этого подтипа был связана с дикой орнитофауной, то сейчас наблюдается тенденция к росту количества вспышек у домашних птиц (куры, утки, индейки, гуси) как в мелких хозяйствах, так и на коммерческих фермах. Особенно сильно пострадало утиное и гусиное птицеводство Венгрии, где зарегистрировано более 100 вспышек болезни. Также, вызывает серьезное опасение недавнее обнаружение вируса высокопатогенного гриппа птиц Н5N8 в Нигерии у домашних птиц на фоне ранее сформировавшегося устойчивого кластера неблагополучных по высокопатогенному гриппу птиц Н5N1 стран в Западной Африке. Видовой состав погибших пернатых очень разнообразен и представлен птицами из семейства чайковых (Laridae), цесарковых (Numididae), врановых (Corvidaе), утиных (Anatidae), пастушковых (Rallidae) и хищными птицами. В текущем году впервые зарегистрирован ранее не выявлявшийся подтип вируса гриппа птиц в Голландии - Н5N5, который был выявлен у павшей хохлатой чернети (Aythya fuligula).

Миграционные процессы у диких птиц являются одним из ключевых факторов распространения вируса. Несмотря на то, что сезонная осенняя миграция в текущем году завершилась, вирус мог сохраниться в любом регионе страны, где останавливались дикие птицы-вирусоносители. При низких температурах, 4ºС и ниже, вирус сохраняется в окружающей среде не менее 50 суток. Максимальная угроза возникновения новых случаев заболевания сохраняется в Южном и Северокавказском федеральных округах. Руководителям и ветеринарным специалистам предприятий закрытого типа необходимо ужесточить ветеринарно-санитарный режим в хозяйствах и провести разъяснительную работу с персоналом о рисках и последствиях заноса вируса на предприятия.

Владельцам птиц на частных подворьях рекомендуется обеспечить неукоснительное соблюдение правил содержания птиц в ЛПХ в целях исключения всевозможных контактов домашней птицы с дикими перелетными пернатыми и продуктами их жизнедеятельности и организовать безвыгульное содержание птиц в частных подворьях.

При первых признаках заболевания или падежа домашних птиц необходимо обращаться в ветеринарную службу для выяснения причин и оперативного купирования очага вспышки высокопатогенного гриппа птиц.

Стоит отметить, что грипп птиц типов H5N1, H7N9 и H5N6 в случае мутации способен передаваться человеку от больных пернатых. Это происходит только если человек часто контактирует с домашними птицами, либо занимается охотой, либо изучением диких водоплавающих птиц. От человека к человеку вирус не передается.

В случае заражения болезнь протекает тяжелее, чем обычный сезонный грипп, при нём часто развиваются осложнения и очень высока вероятность летального исхода (порядка 60%).

Специалисты отмечают, что на данный момент эпидемия птичьего гриппа не угрожает ни одной стране в мире. Она возможна в том случае, когда при случайной рекомбинации генов вирус птичьего гриппа приобретет способность легко и быстро передаваться от человека к человеку. В этом случае заражаться им будет такое же количество людей, какое сегодня страдает от обычного, сезонного гриппа, но такая эпидемия приведёт к огромному количеству смертей. Так, вспышка гриппа-«испанки» (около 50 млн погибших) в 1818-1819 годах была вызвана штаммом гриппа H1N1, предположительно, мутировавшего с рекомбинацией с одним из штаммов птичьего гриппа. Аналогично, эпидемия «гонконгского» гриппа (1968-1969 гг, более 30 000 погибших) была вызвана вирусом H3N2 («свиной» грипп), который, предположительно, приобрел отдельные свойства птичьего.

ВОЗ считает такую опасность одним из самых значимых эпидемиологических рисков на планете. Поэтому для заблаговременного производства вакцины от птичьего гриппа сегодня уже проводятся масштабные исследования.