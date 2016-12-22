Оценить качество предоставления государственных услуг можно в МФЦ Владивостока

Удобная система позволит оставить отзыв о качестве услуг

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

В муниципальном многофункциональном центре «Мои документы» Владивостока каждому заявителю предоставлена возможность оценить качество предоставленной ему государственной или муниципальной услуги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Во всех отделениях МФЦ приморской столицы благодаря системе «Ваш контроль» всем желающим доступен сервис оценки качества услуг.

«Ваш контроль» собирает оценки заявителей по разным информационным каналам. Горожане, получившие услугу в МФЦ, могут оценить качество ее предоставления, отправляя бесплатные СМС-сообщения, отвечая на телефонный опрос, а также оставляя оценки через электронные терминалы в многофункциональных центрах, офисах приема-выдачи документов и на сайте vashkontrol.ru.

Оценка качества государственных услуг проводится по таким критериям, как время предоставления, время ожидания в очереди, вежливость и компетентность сотрудников, комфортность условий в помещении, доступность информации о порядке предоставления государственных услуг.

Для удобства заявителей информация о возможности и способах оценки качества предоставляемых услуг размещена в секторе информирования и ожидания граждан в каждом отделении и территориально обособленном структурном подразделении (ТОСП) многофункционального центра города Владивостока, на окнах приема и выдачи документов. Также на главном табло электронной очереди, на телевизоре для посетителей и на компьютере свободного доступа для посетителей многофункционального центра.