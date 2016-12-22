Сады и школы Владивостока работают в обычном режиме

Несмотря на непогоду, работа в детских садах и образовательных учреждениях Владивостока идет в штатном режиме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
Как сообщают в управлении образования администрации города, отправлять ли детей в школу или детский сад сегодня решают сами родители. Отметим, что отсутствие ребёнка в школе не будет считаться прогулом.
На дороги приморской столицы уже вышла спецтехника МБУ «Содержание городских территорий». Но плотный трафик города мешает работе спецслужбе в очистке городских дорог.
Администрация просит автомобилистов по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте и не создавать помех дорожным службам.