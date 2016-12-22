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Спорт

Администрация Владивостока приглашает на «Забег по-домашнему»

Принять участие могут все желающие
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

В воскресенье, 1 января 2017 года, во Владивостоке второй год подряд состоится «Забег по-домашнему», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Спортивный забег начнется от остановки общественного транспорта "Центральная площадь" и завершится в районе банка "Приморье"(улица Светланская, 47). Участие может принять любой желающий, будь то житель или гость Владивостока.   

«Дистанция новогоднего кросса составит 1 километр, регистрация на участие будет производиться на месте, участие бесплатное. Для создания новогоднего настроения участники мероприятия могут пробежать первый в 2017 году забег в карнавальных костюмах. Каждый участник получит памятную медаль, кроме того, будет выбран лучший новогодний костюм», - рассказала начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик.

В день мероприятия в 10 часов утра начнется раздача стартовых номеров, на 11 часов утра запланирована разминка, старт - в 11:30. Организатором мероприятия выступила администрация Владивостока совместно с беговым клубом «RunDnsRun». Победителей забега ждут призы и подарки. 

Также на площади для участников и горожан состоится праздничная концертная программа. Всю интересующую информацию можно уточнить по тел.: 8(423)295-69-24, 8(800)505-47-20.

Отметим, «Забег по-домашнему» и другие спортивные события, которые ожидают жителей Владивостока этой зимой, можно будет обсудить с начальником управления развития физкультуры и массового спорта Юлией Вельбик в прямом эфире радио «Лемма» (частота 102.7 fm) в пятницу, 23 декабря, в 18 часов 30 минут.

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