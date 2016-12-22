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Фоторепортажи

Во Владивостоке прошла городская ёлка

Ребята играли, танцевали и смотрели спектакль
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Почти 600 ребят побывали на новогодней городской ёлке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.  

Администрация города сделала поистине волшебный подарок школьникам начальных классов, добившиеся успехов в учебе, спорте и творчестве, детсадовцам и детям из малоообеспеченных семей. Предновогоднее сказочное представление собрало в фойе Приморской сцены Мариинского театра пиратов и рыцарей, паринцесс и снежинок, зайчиков и котят, Незнаек и Мальвин, мушкетёров и гвардейцев, русских красавиц и заморских королевишн, сказочных персонажей и героев комиксов. Детвору ждал новогодний утренник. Юные владивостокцы играли, пели, танцевали, принимали участие в конкурсах и викторинах вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами, разгадывали загадки и просто веселились. 

«Мой любимый праздник Новый год – он красивый, добрый и самый-самый волшебный», - рассказала маленькая Ульяна.

«На этом празднике мне очень нравится, здесь все нарядные и ёлка красивая, - отметила Ксюша. – Я пришла в наряде звёздочки, ведь звёзды красивые и блестящие».

С наступающим волшебным праздником маленьких горожан поздравила заместитель главы администрации Владивостока Елена Щёголева.

«Дорогие ребята, декабрь – это волшебное предновогоднее время, - подчеркнула Елена Щёголева. - Во всех странах мира, у всех народов есть свои праздничные традиции, но есть одна, которая объединяет всех. В эти дни принято дарить подарки тем, кто нам очень дорог, кем мы гордимся. И в городе Владивостоке тоже есть такая традиция. В преддверии Нового года мы приглашаем на ёлку ребят, которые хорошо себя вели, прекрасно учились и добились успехов в спорте и в изучении искусств. Поздравляю вас с Новым годом, желаю счастья и радости, исполнения всех заветных желаний».

Ещё одним новогодним сюрпризом для детворы стал балет-феерия «Щелкунчик».

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