Во Владивостоке ограничено движение по трассе Седанка-Патрокл

Приморская таможня рассказала о 22:01, 22 декабря Приморская таможня рассказала о "черном рынке"-2016
В Лазовском районе Приморья отключили электроподстанции из-за аварии 15:27, 22 декабря В Лазовском районе Приморья отключили электроподстанции из-за аварии
Снегопад во Владивостоке закончится утром в пятницу 15:14, 22 декабря Снегопад во Владивостоке закончится утром в пятницу
Новостная лента
Декабрь, 23 пятница
00:34
​Игоря Пушкарева могут отпустить из-под стражи уже в этом году
00:34
Европейский суд обязал Россию выплатить строителю Приморского океанариума компенсацию Эксклюзив
00:01
Дед Мороз и Снегурочка поздравят доноров Владивостока с Новым 2017 годом Фото
Декабрь, 22 четверг
23:16
Китай утвердил создание Национального парка тигра и леопарда
22:01
Приморская таможня рассказала о "черном рынке"-2016
21:02
Успех лечения пенсионеров зависит от пола врача, - ученые
20:22
Как провести Новый год без "белочки" и со всеми пальцами
19:58
Владивостокцы встретили снегопад с позитивом Видео
19:45
Стихия заставила объединиться всех водителей Приморья Видео
19:12
Новогодняя сказка ждет жителей и гостей Владивостока
18:01
Найдено лекарство от смертельного слабоумия
17:43
Путин рассказал о ценах на электроэнергию на Дальнем Востоке
17:32
На Луне нашли инфраструктуру для колонии
17:16
Цены на водку будут снижены, - Путин
17:02
Во Владивостоке проводили на пенсию старейшего таможенника
16:43
Медведев приказал срочно начать выращивать на Дальнем Востоке рыбу
16:33
Ольга Бузова: Я сама виновата в разрыве с футболистом Дмитрием Тарасовым
16:14
Ученые узнали, что депрессия бывает 4 типов
16:01
Администрация Владивостока выдала общественным организациям миллионные субсидии Видео
15:43
Сахару засыпало снегом Фото
15:27
В Лазовском районе Приморья отключили электроподстанции из-за аварии
15:14
Снегопад во Владивостоке закончится утром в пятницу
15:01
Благоприятная погода вернется во Владивосток уже в выходные
14:50
Разбушевавшаяся стихия не щадит автолюбителей Видео
14:38
Цифровое неравенство в Приморье искоренят к 2018 году
14:22
Губернатор Приморья подписал заявление об увольнении Сергея Сидоренко
14:11
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены изменения
14:06
Спецтехника вышла на расчистку дорог в Приморье
13:55
Застройщики Приморья оштрафованы на 27 миллионов рублей
13:41
Оценить качество предоставления государственных услуг можно в МФЦ Владивостока
13:39
«Рождественский караван Coca-Cola» путешествует во Владивостоке Фото
13:34
Руководителям предприятий во Владивостоке рекомендовано сократить рабочий день
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4059 (195) от 23 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Подарки для самых дорогих – горожан больших и маленьких
Смотрите, кого ушли
Порто-франко упрощает въезд иностранцам
К нам пришел гонконгский грипп
Охотник сломался в 33 километрах от дома
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Во Владивостоке ограничено движение по трассе Седанка-Патрокл

Кроме того, введены ограничения на движение большегрузов по городу
Фото: novayagazeta-ug.ru Фото: novayagazeta-ug.ru
Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке  в связи со сложными дорожными условиями, из-за снегопада, ограничено движение по трассе Седанка-Патрокл: на этом участке движение транспортных средств регулируется инспекторами ДПС, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Кроме того, с 8 часов утра введены ограничения на движение большегрузов по городу (до стабилизации дорожной обстановки). Осложнено движение на подъёме по улице Суханова к Фуникулеру.

На проезжей части наблюдается снежный накат и гололед. С 8 часов утра зарегистрировано 8 ДТП, пострадавших нет.

Госавтоинспекция рекомендует жителям Владивостока проявлять максимальную осторожность при движении. Особую опасность при движении представляют спуски и подъемы проезжих частей. Кроме того, опасность для движения представляют пешеходные тротуары. В большинстве случаев пешеходные дорожки не полностью расчищены от прошлого снега. Пешим участникам дорожного движения необходимо соблюдать предельную осторожность. Выходить на проезжую часть можно, только оценив расстояние до приближающегося транспорта, его скорость и убедившись, что переход будет безопасен. ГИБДД рекомендует не отпускать несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых до улучшения погодных и дорожных условий.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Россияне почти не рассчитывают на достойную пенсию
09:51, 22 декабря 2016 Россияне почти не рассчитывают на достойную пенсию

Но 7% опрошенных собираются покупать с пенсии квартиру и/или автомобиль

Тигры снова вышли к приморцам
09:44, 22 декабря 2016 Тигры снова вышли к приморцам

Очередной хищник был замечен автолюбителями

Приморец перепутал зиму с летом
09:21, 22 декабря 2016 Приморец перепутал зиму с летом

Мужчина забыл одеться потеплее

Гороскоп на 22 декабря
09:05, 22 декабря 2016 Гороскоп на 22 декабря

Сегодня следует воздержаться от любых расходов

Часть Владивостока останется без света в четверг, 22 декабря
08:52, 22 декабря 2016 Часть Владивостока останется без света в четверг, 22 декабря

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Во Владивостоке сильный снег
08:49, 22 декабря 2016 Во Владивостоке сильный снег

Приморье накрыл циклон

МФЦ Владивостока осуществляет прием и выдачу документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
07:35, 22 декабря 2016 МФЦ Владивостока осуществляет прием и выдачу документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Услуга предоставляется физическим и юридическим лицам