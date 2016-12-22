Во Владивостоке ограничено движение по трассе Седанка-Патрокл

Кроме того, введены ограничения на движение большегрузов по городу

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в связи со сложными дорожными условиями, из-за снегопада, ограничено движение по трассе Седанка-Патрокл: на этом участке движение транспортных средств регулируется инспекторами ДПС, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Кроме того, с 8 часов утра введены ограничения на движение большегрузов по городу (до стабилизации дорожной обстановки). Осложнено движение на подъёме по улице Суханова к Фуникулеру.

На проезжей части наблюдается снежный накат и гололед. С 8 часов утра зарегистрировано 8 ДТП, пострадавших нет.

Госавтоинспекция рекомендует жителям Владивостока проявлять максимальную осторожность при движении. Особую опасность при движении представляют спуски и подъемы проезжих частей. Кроме того, опасность для движения представляют пешеходные тротуары. В большинстве случаев пешеходные дорожки не полностью расчищены от прошлого снега. Пешим участникам дорожного движения необходимо соблюдать предельную осторожность. Выходить на проезжую часть можно, только оценив расстояние до приближающегося транспорта, его скорость и убедившись, что переход будет безопасен. ГИБДД рекомендует не отпускать несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых до улучшения погодных и дорожных условий.