Жилой дом и баня сгорели в Приморье

Причины устанавливаются

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

В среду вечером, 21 декабря, в 19.24 на пульт пожарной службы Находки поступила информация о пожаре в жилом доме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты. Горели крыша жилого дома, бани и сарай.

В 19.52 пожар был локализован, в 21.13 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 150 кв. м.

По сигналу на место происшествия прибыли 6 человек личного состава и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.