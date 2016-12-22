Во Владивостоке появилось популярное место для фотосессий

Зимний городок притягивает гостей и жителей Приморья

Владивосток, четверг, 22 декабря , РИА Vladnews.

Любимым местом для предновогодних прогулок и тематических фотосессий жителей Владивостока стал зимний городок, расположенный на центральной площади, города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Днем площадь полна детьми, которые катаются с горок, гуляют возле елки и декораций, а вечером, когда зажигается иллюминация, площадь заполняется взрослыми, которые не упускают возможности сфотографироваться с красивыми арт-объектами.

Главная новогодняя гостья Приморья украшена гирляндой, яркими золотистыми, синими и красными шарами, блестящими игрушками. Завершает пейзаж звезда, расположенная на макушке ели.

Дополняют новогоднюю картину арт-объекты из дерева – мельница, маяк, снежинки, фонари, трёхметровые стол и стул, "мост в Новый год" и сказочные персонажи. Так, в самом центре Владивостока раскинулся небольшой еловый лес, в котором «поселились» деревянные фигуры тигра Амура и козла Тимура, которые прославили Приморский край на всю Россию, мультяшные волк, зайка и олени.

Но не всем приморцам одинаково приятно смотреть на украшенный город. В результате противоправных действий и вандализма каких-то людей некоторые арт-объекты оказались повреждены. Так, тигр Амур лишился лапы, а козел Тимур – рога. В ближайшее время Амур и Тимур будут отреставрированы.

"Мы призываем горожан бережнее относиться ко всем арт-объектам, к той красоте, которая создана для всех! - отметил директор МКУК "Дом культуры "Владивосток" Алексей Скуридин. - Надеюсь, зимний городок будет и дальше радовать жителей и гостей Владивостока".

Кроме того, зимний городок украшен светодиодными конструкциями – это снеговик, сказочные олени, медведи, ёлки, которые также стали отличными фотозонами.

Напомним, концепция празднования встречи 2017 года – «Мечтай! Загадывай! Желай!». Как отметили управлении культуры администрации города Владивостока, этот слоган призывает всех снова на время почувствовать себя маленькими и верить в чудеса. Это своего рода «код доступа» в Новый год, и в этом «коде доступа» – простота, семейные ценности, дружба, свобода самовыражения.