Как купить хорошее спиртное в Приморье

И что делать при отравлениях алкоголем

Владивосток, воскресенье, 01 января , РИА Vladnews.

В преддверии новогодних праздников большинство приморцев будут покупать алкогольные напитки для праздничного стола. Чтобы обезопасить себя, своих близких и друзей от последствий употребления некачественного контрафактного алкоголя департамент лицензирования и торговли Приморского края предлагает воспользоваться рекомендациям, которые позволят не омрачить праздник и сохранить свое здоровье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Где можно покупать алкоголь?

Закон говорит совершенно однозначно: продавать алкоголь могут только организации, но не частные лица. Слабоалкогольные напитки – пиво, сидр, медовуху могут продавать и компании, и индивидуальные предприниматели.

Покупать алкоголь можно только в стационарных торговых точках, то есть в магазинах, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. Никогда не соблазняйтесь покупкой дешевого алкоголя с рук, через Интернет и даже через знакомых. Водка, произведенная легально, не может стоить дешевле 195 рублей за 0,5 литра. При продаже напитка вместе с бутылкой вам обязательно должны выдать чек.

Каждая бутылка алкогольной продукции должна быть снабжена федеральной специальной или акцизной маркой со штрих кодом, где зашифрована полная информация о напитке – производитель, объем, дата выпуска, крепость и т.д. Эта информация вносится в Единую государственную информационную систему оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) непосредственно производителем (или импортером, при ввозе на территорию РФ), а затем передвижение продукции фиксируется всеми торговыми организациями, вплоть до продажи конечным покупателям.

При продаже алкогольной продукции в розничной сети этот факт фиксируется в системе путем сканирования кода – информация передается на сервер Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, где ведется онлайн-учет. Для покупателя печатается чек с QR кодом, при желании он может отсканировать его и проверить легальность приобретенного товара.

В электронной базе ЕГАИС имеются все сведения о легально произведенной алкогольной продукции. Если сведения о реализуемой в розничной торговли алкогольной продукции не зафиксированы в ЕГАИС, то чек с QR кодом не будет распечатан, а информация о попытке продажи нелегальной алкогольной продукции сразу поступит в Росалкогольргулирование.

С 1 июля 2016 года пользователи смартфонов на базе Android, iOS или Windows Phone могут проверить легальность любой алкогольной продукции, продаваемых в магазинах, кафе и ресторанах. Для того чтобы проверить легальность покупаемой алкогольной продукции в магазине, кафе, ресторане, либо любой другой точке, необходимо установить на свой смартфон бесплатное приложение «АнтиКонтрафакт Алко». Программу можно скачать из Интернет-магазинов Google Play, App Store, Windows Phone.

Легальность алкогольной продукции можно проверить по внешнему виду бутылки: этикетка и контрэтикетка наклеены ровно, колпачок не прокручивается, на бутылку наклеена акцизная или федеральная специальная марка. Содержимое бутылки без посторонних включений. На легально произведенную продукцию продавец по первому требованию покупателя обязан представить товаросопроводительные документы: товарно-транспортную накладную, справку к ТТН (разделы А и Б), или справку к таможенной декларации (для импортной продукции).

Как обезопасить себя от приобретения разных видов некачественного алкоголя

Водка

– отдавайте предпочтение известным производителям и маркам;

– обращайте внимание на цены;

– обращайте внимание на наклейку марки акцизного сбора. Она должна иметь голографический рисунок;

– пробка не должна свободно прокручиваться;

– если у вас есть сомнения относительно качества продукции, требуйте сертификат соответствия или декларацию соответствия;

– обратите внимание на этикетку. На ней должны быть указаны дата изготовления изделия, код предприятия и номер лицензии на производство. Более того, фирменные этикетки наклеиваются ровно. На подделках эти правила не соблюдаются;

– переверните бутылку и круговыми движениями взболтните её. Должна появиться «змейка», которую образуют мелкие пузырьки. Если, при этом, пузырьки большие и быстро исчезают – можно с уверенностью предположить, что перед вами подделка;

– обратите внимание, если ли на стекле бутылки беловатый осадок. Если осадок присутствует, это свидетельствует о том, что спирт разведён водой;

Вино

– предупреждения о необходимости проверки маркировки марками акцизного сбора и наличия документов, удостоверяющих безопасность алкогольной продукции, справедливы и в отношении вина;

– если покупаете коллекционные вина, проверьте наличие дополнительных ярлыков с указанием «Коллекционное, дополнительно выдержанное» и пр. Как правило, на шейку бутылки наклеивается кольеретка с указанием года урожая винограда, из которого изготовлено вино;

– в случае, если вино контролируется по происхождению названий, на бутылке будет надпись «Вино контролируемых по происхождению названий», а на контрэтикетках будет схематично изображена территория района, где изготовлено вино, с обозначением виноградных участков.

Ещё один очень важный момент: много вкусовых недостатков, явно содержащихся в вине (испорченного, с посторонними привкусами и пр.) можно замаскировать путем добавления сахара. Как следствие, вино будет иметь сладкий или очень сладкий вкус. Частенько, подобное встречается в игристых (шампанское) или шипучих (газированных) винах.

Поэтому, если вы действительно хотите насладиться неиспорченным вином, стоит останавливать свой выбор на сухих напитках.

– обратите внимание на качество пробки. Если пробка крошится при завинчивании штопора, то, скорее всего она просрочена;

– не покупайте вино по подозрительно низкой цене.

Очень часто фруктово-ягодные да и вообще любые другие ароматизированные вина содержат специальные консерванты (добавки) искусственного происхождения, которые вредны.

Для того, чтобы определить были ли добавлены в вино искусственные красители, можно воспользоваться одним из наипростейших способов.

Налейте вино в небольшой пузырёк, закройте горлышко пальцем, затем опустите в ёмкость с чистой водой и уберите палец.

Настоящее вино в воде не растворится. Если это произошло – перед вами подделка.

Есть и другой способ: возьмите обыкновенный мел и капните на него несколько капель вина. Немного подождите. Если после высыхания пятно стало светлым, значит, вино без искусственных красителей. Если она окрасилось в любой другой цвет – значит красители присутствуют.

Шампанское

Если покупаете шампанское, имейте ввиду, что в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации шампанское не может стоить меньше 164 рублей за одну бутылку емкостью 0,7 литра. Бутылка с полиэтиленовой пробкой просто не может содержать хорошего вина. Полиэтилен пропускает кислород, а потому хорошее вино всегда закрывают натуральной корковой пробкой. Стекло, из которого сделана бутылка, обязательно должно быть темным – избыток света тоже может испортить вино. В донце обязательно конусовидное углубление, создающее дополнительную площадь соприкосновения вина со стенками для уменьшения давления на них. Если на бутылке надпись «Коллекционное», а донышко у нее плоское, это фальшивка. Последнюю проверку шампанское пройдет уже за новогодним столом. Если в фужерах окажется желтая, коричневая или янтарная жидкость, на стенках «висят» крупные пузырьки, а накрывшая было бокал шапка пены тут же опала - вы все-таки обманулись. Если же шампанское светло-соломенного цвета, а мелкие пузырьки, зародившись на дне, несколькими тонкими струйками устремляются наверх, то Новый год начинается хорошо.

Коньяк

Обращайте внимание на густоту коньяка.

Переверните бутылку вверх дном. Если коньяк дорогой и качественный, со дна бутылки должна упасть тяжелая капля, а на стенках останутся следы стекания. Поддельный или коньяк низкого качества будет по стенкам стекать очень быстро.

После покупки качество коньяка можно проверить несколькими способами.

Налейте коньяк в специальный бокал (снифтер). Дотроньтесь пальцем до его наружной стенки и посмотрите, остались ли ней ваши отпечатки пальцев. Если да, можно с уверенностью говорить о том, что перед вами подлинный напиток.

Вкус ванили, присутствующий в коньяке, нередко может свидетельствовать о его подделке, т.к. им часто маскируют добавленные в коньяк ароматизаторы.

Виски

– хороший виски не может стоить дёшево;

– обращайте внимание на внешний вид бутылки. Например, признаком поддельного виски Jameson является: отсутствие рельефной надписи на бутылке, а также пластиковая оболочка на крышке;

Также может встретиться неправильно наклеенная или плохого качества этикетка. Неверные надписи на крышках.

– качественный виски всегда прозрачен (это говорит о чистоте воды и соблюдении технологии производства) и не содержит осадка;

– хорошенько взболтайте виски и посмотрите на пузырьки. Они должны долго держаться и быть крупными.

Очень часто подделку от оригинала можно отличить только после приобретения продукции. Так, если виски разит спиртом и не имеет свойственного ему лёгкого дубового или солодового аромата – перед вами фальсификат.

Как не отравиться метанолом

Метанол - это сильнейший яд, который по внешнему виду и запаху невозможно отличить от этилового (питьевого) спирта.

Если по каким-то причинам у вас возникло подозрение, что алкоголь поддельный – попробуйте проверить его в домашних условиях:

– если поджечь крепкий напиток на основе этилового спирта, то он должен гореть синим пламенем, в то время как горящий метанол имеет зеленый цвет;

– если напиток прозрачный – бросьте в бутылку маленький кусочек сырого картофеля: в техническом спирте он приобретет розовый оттенок, а в водке останется белым;

– если накалить на огне медную проволоку и опустить ее в жидкость, то метанол выдаст себя неприятным резким запахом формальдегида (тот самый, которого иногда бывает много в красноярском воздухе); этанол при тесте не пахнет вовсе.

Разумеется, самым разумным будет отказаться от дегустации в любом сомнительном случае, даже если ваши химические эксперименты не выявили ничего подозрительного.

Как понять, что отравился суррогатом

Коварство метаноловой интоксикации заключается в том, что ее первые симптомы слишком похожи на последствия обычного пьянства: человек может жаловаться на головокружение, тошноту, сильную слабость.

Однако в течение нескольких часов развиваются и другие тревожные признаки. Это могут быть:

– сильные боли во всем теле;

– ухудшение зрения, при котором картинка перед глазами может плыть и появляются неясные пляшущие пятна;

– замедление сердцебиения и дыхания;

– коматозное состояние, при котором пьяный человек и не реагирует на внешние раздражители и не просыпается.

Такие симптомы – признак большой беды. При подозрении на отравление метанолом ни в коем случае нельзя ждать, когда «отпустит». Нужно звонить в скорую и начинать оказывать первую помощь самостоятельно.

Экстренные телефоны:

– единая служба спасения – 112;

– скорая медицинская помощь:

с городского телефона – 03;

с мобильного телефона – 030.