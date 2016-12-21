Глава Россельхознадзора рассказал о рынке продуктов в РФ в 2017 году

Вопрос о быстром снятии санкций не стоит

Владивосток, воскресенье, 01 января , РИА Vladnews.

На этой неделе в России должны возобновиться поставки некоторых турецких овощей. Речь не идет о смягчении продовольственного эмбарго, пояснил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Российскую газету". На наш рынок получат доступ только те предприятия, которые смогли доказать безопасность своей продукции.

Сергей Алексеевич, можно ли в новом, 2017 году ожидать на прилавках каких-то новых продуктов, из каких стран?

Сергей Данкверт: Можно, и это касается рыбной продукции. Остальные продукты мы даже не рассматриваем из-за того, что первая наша задача - удовлетворить спрос, который есть на российском рынке. По мясу, например, вообще нет вопросов - всего нам хватает.

Так что мы в первую очередь рассматриваем те страны, которые компенсируют недостаток рыбы и рыбной продукции. Напомню, что большая часть этой продукции шла в России из Европы, и она попала под ответные меры. Недостатка многих видов морской продукции мы, конечно, не заметили - начались поставки из Крыма, где начали выращивать мидии, устрицы. Мы открыли новые рынки - Марокко, Филиппины, Малайзия, Шри-Ланка. Но по другой рыбной продукции вопросы еще остались. Я говорю о самых различных видах, начиная от новозеландской рыбы и заканчивая теми видами креветок, которые выращиваются в Бангладеш, Пакистане.

А какие овощи из Турции россияне смогут увидеть на прилавках в ближайшее время?

Сергей Данкверт: В первую очередь это салаты различного вида, кабачки, баклажаны и тыква. Это продукты тех предприятий, въезд которых мы закрывали за нарушение фитосанитарных требований. Запрет может быть снят до конца недели.

Сразу хочу уточнить, что эти открытия пока не могут носить массового характера. Речь пока идет только о крупных тепличных хозяйствах, потому что тысячи мелких турецких фермерских хозяйств свою безопасность гарантировать не могут. Ряд предприятий из тех, которые проинспектировали, мы откроем. Но такого понятия, как "открыли страну", нет. Мы закрывали страну, а открываем предприятия.

Применительно к Турции и Египту - есть мнение, что мы режем хвост собаке по частям, вместо того чтобы отменить все продовольственные ограничения сразу. Можно ли ждать такого решения?

Сергей Данкверт: Это невозможно, так как должны подходить более индивидуально к тому, что люди производят. Потому что в любой стране есть те, кто производит нормально. А есть те, кто не может обеспечить должный уровень контроля.

Представьте себе, когда мы закрывали польские яблоки в 2013 году, мы столкнулись с тем же самым - никто не может сказать, откуда эти яблоки! Их собрали тысячи фермеров. Если выявим небезопасные яблоки, как найти, кто виноват? Никто не виноват! А как искать очаги, с которыми бороться? Невозможно. Поэтому мы аттестовывали предприятия, смотрели сады. Движение в этом направлении дает более реальный результат - продукция более безопасная. Поэтому в данном случае мы идем медленно и только по пути безопасности продукции.

Можно ожидать еще каких-нибудь снятий запретов?

Сергей Данкверт: Сначала надо убедиться, чтобы продукты были безопасны для страны, для людей. Исходя из этого, могу сказать, что у нас сегодня не стоит вопрос о быстром снятии каких-то действующих запретов. Кроме того, я не вижу на отечественном рынке серьезных проблем с нехваткой каких-то продуктов. Допустим, на слуху еще Египет: мы его открыли частично, исходя из того, что исключили ряд зон, которые несут опасность. Дальше так же и по другим странам работаем. Конечно, с европейскими странами, которые попали под ответные санкции, сложнее работать. Не потому что мы не ходим снять ограничения, а потому что они с нами не хотят контактировать. Я знаю случаи, когда тех, кто контактировал, освободили от работы. Я не могу сказать, что это в силу каких-то причин политического характера, но есть один такой руководитель, который пострадал, как мне кажется, из-за того, что просто объективно хотел лучше сделать для страны. Но страна не оценила.

Россельхознадзор накануне изъял пять тонн красной икры на Сахалине. Это традиционное украшение новогоднего стола, и возникает вопрос: можно ли сейчас покупать икру в магазинах и не опасаться за свое здоровье?

Сергей Данкверт: Как и все виды продукции, красная икра, которая заготовлена промышленным путем, прошла необходимые ступени проверки. Что касается изъятой икры, то она была заготовлена браконьерским образом. Использование ее несет людям определенную опасность. И когда покупаете что-то дешевое на улице, сомнительного происхождения, спрашивайте хотя бы документ. Хотя мы со своей стороны вместе Росрыболовством делаем все, чтобы незаконно добытая рыбная продукция не попадала ни на прилавки, ни на улицы.