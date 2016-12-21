Во Владивостоке наступил новый год 00:00, 01 января Во Владивостоке наступил новый год
Главный нарколог России: Главное - не похмеляться! 22:30, 31 декабря Главный нарколог России: Главное - не похмеляться!
Эксклюзивный гороскоп для жительниц Владивостока 18:38, 31 декабря Эксклюзивный гороскоп для жительниц Владивостока (Фото)
Новостная лента
Январь, 01 воскресенье
08:40
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
08:40
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
08:40
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
08:19
Глава Россельхознадзора рассказал о рынке продуктов в РФ в 2017 году
07:41
The Guardian: 2017 год может стать годом апокалипсиса для Европы
06:01
Россияне провалили географический диктант
05:29
Как купить хорошее спиртное в Приморье
04:41
Полиция предостерегает граждан от приобретения нелицензированного алкоголя
03:03
За пьяное вождение в 2017 году будут ставить на учет нарколога?
02:20
Правительство не запретило торговлю разливным алкоголем
01:32
Ученые обвинили СМИ в алкогольном сексизме
00:00
Во Владивостоке наступил новый год
Декабрь, 31 суббота
23:17
Более 22 тысяч малышей родились в Приморье с начала 2016 года
22:30
Главный нарколог России: Главное - не похмеляться!
21:02
«Забег по-домашнему» 1 января на время ограничит дорожное движение в центре Владивостока
20:22
Как провести Новый год без "белочки" и со всеми пальцами
20:01
Дорогу засыпало красной икрой в Подмосковье
19:33
Ученые рассказали, как сохранить фигуру в новогодние праздники
18:59
Кофе и секс взаимосвязаны, - ученые
18:38
Эксклюзивный гороскоп для жительниц Владивостока Фото
17:19
Одно смс-сообщение может изменить жизнь Видео
17:16
Прогноз курса доллара на 2017 год: что будет с российским рублем
16:36
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально развелись
16:04
Ждать ли снега в Новогоднюю ночь во Владивостоке? Видео
16:02
Жителям и гостям Владивостока напоминают о соблюдении пожарной безопасности в новогодние праздники
15:25
Предсказание Ванги для России на 2017 год
15:18
Новогодние каникулы в Приморье будут теплыми
14:41
Житель Приморья нашел ключи и угнал автомобиль
14:32
Фуникулер Владивостока будет работать до половины десятого вечера
14:32
Во вспышке гриппа у детей в Приморье оказались виноваты родители Эксклюзив
14:32
Приморский океанариум завершил работу в 2016 году благотворительной ярмаркой Фото
14:27
Служебная машина ДПС серьезно пострадала во время погони в Приморье
14:01
Жильцы одного из домов Владивостока устали дарить лишние деньги за коммунальные услуги Видео
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Актуальный комментарий

Глава Россельхознадзора рассказал о рынке продуктов в РФ в 2017 году

Вопрос о быстром снятии санкций не стоит
Фото: orientalreview.org Фото: orientalreview.org
Владивосток, воскресенье, 01 января , РИА Vladnews.

На этой неделе в России должны возобновиться поставки некоторых турецких овощей. Речь не идет о смягчении продовольственного эмбарго, пояснил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Российскую газету". На наш рынок получат доступ только те предприятия, которые смогли доказать безопасность своей продукции.

Сергей Алексеевич, можно ли в новом, 2017 году ожидать на прилавках каких-то новых продуктов, из каких стран?

Сергей Данкверт: Можно, и это касается рыбной продукции. Остальные продукты мы даже не рассматриваем из-за того, что первая наша задача - удовлетворить спрос, который есть на российском рынке. По мясу, например, вообще нет вопросов - всего нам хватает.

Так что мы в первую очередь рассматриваем те страны, которые компенсируют недостаток рыбы и рыбной продукции. Напомню, что большая часть этой продукции шла в России из Европы, и она попала под ответные меры. Недостатка многих видов морской продукции мы, конечно, не заметили - начались поставки из Крыма, где начали выращивать мидии, устрицы. Мы открыли новые рынки - Марокко, Филиппины, Малайзия, Шри-Ланка. Но по другой рыбной продукции вопросы еще остались. Я говорю о самых различных видах, начиная от новозеландской рыбы и заканчивая теми видами креветок, которые выращиваются в Бангладеш, Пакистане.

А какие овощи из Турции россияне смогут увидеть на прилавках в ближайшее время?

Сергей Данкверт: В первую очередь это салаты различного вида, кабачки, баклажаны и тыква. Это продукты тех предприятий, въезд которых мы закрывали за нарушение фитосанитарных требований. Запрет может быть снят до конца недели.

Сразу хочу уточнить, что эти открытия пока не могут носить массового характера. Речь пока идет только о крупных тепличных хозяйствах, потому что тысячи мелких турецких фермерских хозяйств свою безопасность гарантировать не могут. Ряд предприятий из тех, которые проинспектировали, мы откроем. Но такого понятия, как "открыли страну", нет. Мы закрывали страну, а открываем предприятия.

Применительно к Турции и Египту - есть мнение, что мы режем хвост собаке по частям, вместо того чтобы отменить все продовольственные ограничения сразу. Можно ли ждать такого решения?

Сергей Данкверт: Это невозможно, так как должны подходить более индивидуально к тому, что люди производят. Потому что в любой стране есть те, кто производит нормально. А есть те, кто не может обеспечить должный уровень контроля.

Представьте себе, когда мы закрывали польские яблоки в 2013 году, мы столкнулись с тем же самым - никто не может сказать, откуда эти яблоки! Их собрали тысячи фермеров. Если выявим небезопасные яблоки, как найти, кто виноват? Никто не виноват! А как искать очаги, с которыми бороться? Невозможно. Поэтому мы аттестовывали предприятия, смотрели сады. Движение в этом направлении дает более реальный результат - продукция более безопасная. Поэтому в данном случае мы идем медленно и только по пути безопасности продукции.

Можно ожидать еще каких-нибудь снятий запретов?

Сергей Данкверт: Сначала надо убедиться, чтобы продукты были безопасны для страны, для людей. Исходя из этого, могу сказать, что у нас сегодня не стоит вопрос о быстром снятии каких-то действующих запретов. Кроме того, я не вижу на отечественном рынке серьезных проблем с нехваткой каких-то продуктов. Допустим, на слуху еще Египет: мы его открыли частично, исходя из того, что исключили ряд зон, которые несут опасность. Дальше так же и по другим странам работаем. Конечно, с европейскими странами, которые попали под ответные санкции, сложнее работать. Не потому что мы не ходим снять ограничения, а потому что они с нами не хотят контактировать. Я знаю случаи, когда тех, кто контактировал, освободили от работы. Я не могу сказать, что это в силу каких-то причин политического характера, но есть один такой руководитель, который пострадал, как мне кажется, из-за того, что просто объективно хотел лучше сделать для страны. Но страна не оценила.

Россельхознадзор накануне изъял пять тонн красной икры на Сахалине. Это традиционное украшение новогоднего стола, и возникает вопрос: можно ли сейчас покупать икру в магазинах и не опасаться за свое здоровье?

Сергей Данкверт: Как и все виды продукции, красная икра, которая заготовлена промышленным путем, прошла необходимые ступени проверки. Что касается изъятой икры, то она была заготовлена браконьерским образом. Использование ее несет людям определенную опасность. И когда покупаете что-то дешевое на улице, сомнительного происхождения, спрашивайте хотя бы документ. Хотя мы со своей стороны вместе Росрыболовством делаем все, чтобы незаконно добытая рыбная продукция не попадала ни на прилавки, ни на улицы.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Главный нарколог России: Главное - не похмеляться!
22:30, 31 декабря 2016 Главный нарколог России: Главное - не похмеляться!

"Всегда нужно помнить: я отравился сознательно нервным ядом"

Минералка без газа и омлет спасут утро первого января – советы врача-нарколога
10:31, 31 декабря 2016 Минералка без газа и омлет спасут утро первого января – советы врача-нарколога

Как не испортить Новый год похмельем?

Новый год по-владивостокски: цена праздника
18:01, 30 декабря 2016 Новый год по-владивостокски: цена праздника

Столица Приморья готовится к празднику

Почему в России убирают губернаторов?
17:33, 30 декабря 2016 Почему в России убирают губернаторов?

Новая администрация президента скоро обоснует необходимость замены некоторых глав регионов

Адвокат главы Дальнегорска: Сахуту уже приговорили в СМИ
17:24, 30 декабря 2016 Адвокат главы Дальнегорска: Сахуту уже приговорили в СМИ

Комментарий защитника задержанного мэра

Анатолий Вассерман сделал прогноз на 2017 год
06:01, 30 декабря 2016 Анатолий Вассерман сделал прогноз на 2017 год

Этот год станет годом войны за умы на международной политической арене

Министр труда рассказал, как бороться с безработицей - и об общей картине в стране
16:17, 29 декабря 2016 Министр труда рассказал, как бороться с безработицей - и об общей картине в стране

Максим Топилин объяснил также о том, почему у нас низкие пенсии и как победить серые зарплаты