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Общество

Стало известно, какие подарки положат россияне под новогоднюю елку

Наиболее популярны парфюмы, бытовая техника и гаджеты
Фото: bctlt.ru Фото: bctlt.ru
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Сервис сравнения цен и товаров Price.ru выяснил, какие товары любители онлайн-шопинга выбирают накануне Нового года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. Согласно анализу поисковых запросов, собранных в период с 15 ноября по 15 декабря 2016 года, самые популярные категории подарков - это парфюмерия, мелкая бытовая техника и гаджеты.

Среди подарков до 3 000 рулей популярны кухонная посуда (рост на 86%), зимние платки (рост на 75%), постельное белье и текстиль (рост на 70%). Спрос на туалетную воду вырос на 154%, на устройства для приготовления кофе – на 88%.

Также в предновогодний период покупатели активно тратят деньги на гаджеты для спорта, что связано с мощным трендом на здоровый образ жизни. Спрос на «умные» часы и браслеты, которые отслеживают физическую активность, в сервисе вырос на 45%.

Популярными подарками также являются смартфоны (рост на 62%), телевизоры (рост на 40%), и наушники (рост на 73%).

Женщины, вероятнее всего, обнаружат под праздничной елкой электрическую турку, мультиварку или мини-печь. Мужчин ждут фитнес-браслеты, видеорегистраторы для авто и электробритвы. В качестве новогодних подарков для детей выбирают конструкторы, квадрокоптеры и кукол.

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