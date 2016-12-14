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Общество

Ученые узнали, как нужно выбирать подарки на Новый год

Какой он удачный подарок?
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Американские исследователи в ходе исследования выяснили, как нужно выбирать подарки к Новому году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Current Directions in Psychological Science. Оказывается, что самыми удачными подарками являются те, которые имеют практическую пользу.

По словам специалистов, при выборе подарка основная масса людей делает одну типичную ошибку – представляет лицо человека, который будет распаковывать его. Получается, что человек хочет поразить своим подарком и вызвать на лице улыбку. И как выяснили специалисты, именно это и становится главной ошибкой.

По мнению специалистов, получатели ожидают совсем другого, а именно практичности. Так, если подарок можно использовать на протяжении длительного времени, то он приносит большую радость.


Например, такие подарки, как свитер, носки, либо туалетные принадлежности, хоть и не вызовут массу восторга, но принесут больше удовольствия, чем оригинальная и интересная вещь, которая окажется совсем бесполезной.

Эксперты отмечают, что положительные эмоции также носят подарки, которые можно использовать в будущем. Это могут быть билеты в театр, на премьеру фильма или сертификаты.

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