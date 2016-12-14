Годовалой девочке из Приморья срочно требуется помощь

Врачи в России предлагают радикальную операцию

Владивосток, среда, 28 декабря , РИА Vladnews.

Машенька Коломейцева родилась 12 октября 2015 года. Роды были тяжелыми, затяжными. Малышка при рождении не дышала. После реанимационных мероприятий все вроде бы стало хорошо. Но у крохи произошло кровоизлияние в мозг, остановилось дыхание, начались судороги, и она впала в кому на две недели. В результате – сильное поражение левого полушария мозга и немного задето правое.

Практически с рождения девочка принимает противосудорожные препараты. Болезнь стремительно прогрессирует. С марта этого года, после коррекции терапии, Машеньку ежедневно мучают эпилептические приступы, которые постепенно убивают мозг. Ребенок не может нормально развиваться ни умственно, ни физически, отказывается от еды. Уже разучилась кушать из ложечки, пьет только смесь.

Диагноз – последствие органического (ишемически– геморрагического) поражения центральной нервной системы. Симптоматическая фокальная эпилепсия. Задержка психомоторного развития.

Врачи в России предлагают радикальную операцию (отделение одного полушария мозга от другого), это может на 90% избавить ребенка от приступов. Но после хирургического вмешательства не исключены тяжелые неврологические последствия.

Родители Машеньки обратились в зарубежные клиники. Одними из первых откликнулись врачи Национального госпиталя Западная Чуо Ниигата, Япония. Доктора просят нас не торопиться с операцией, т.к. после нее ребенка может парализовать. Японские медики хотят тщательно обследовать девочку и только потом принимать решение о хирургическом вмешательстве.

В Национальном госпитале Западная Чуо Ниигата Машеньку ждут в январе-феврале 2017 года. Цена проведения обследования – 1 млн 300 тысяч рублей. Собственных средств семья Коломейцевых не имеет. Медлить нельзя, иначе ребенок может остаться инвалидом на всю жизнь. Родители девочки обращаются ко всем неравнодушным людям: помогите спасти их дочь!

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Получатель: Коломейцева Евгения Владимировна

Номер карты: 4276- 8500- 4431- 6633

Счет получателя: 40817810650265034239

Банк получателя: Отделение №8635 Сбербанка России г. Владивосток

ИНН: 7707083893

БИК: 040813608

Корреспондентский счет: 30101810600000000608

Код подразделения банка по месту ведения счета карты: 7086350174

Яндекс деньги (муж – Коломейцев М.Л.) – 410013604026144