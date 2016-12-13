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Новогодние праздники негативно влияют на сердце - медики

Люди меньше двигаются и много едят
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Ученые решили выяснить, какое влияние на сердце окажут предстоящие новогодние праздники, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 7info.ru.

Результат показал, что серьезную опасность представляет затяжное празднование Нового года.

По словам специалистов, в зимнее время года люди больше времени проводят в помещении, а также меньше двигаются, что уже влечет за собой проблемы со здоровьем.

А во время празднования Нового года люди много едят и употребляют спиртного. А если сюда добавить вредные привычки или стресс, то риск сердечного приступа увеличивается в несколько раз.

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