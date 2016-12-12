Стоимость живой елки во Владивостоке доходит до 10 тысяч рублей

На улицах города уже появились торговые точки

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

До Нового года осталось не так много времени, и горожане уже начинают активно готовиться к празднованию любимого с детства торжества, сообщает РИА VladNews.

Ну и какой Новый год без пушистой зеленой красавицы – елки? Хотя многие и против покупки живой ели и приобретают искусственную, есть те, кто не представляет праздника без запаха хвои в квартире.

На улицах Владивостока уже появились индивидуальные предприниматели, которые предлагают огромный выбор новогодних красавиц. Корреспондент РИА VladNews решил выяснить, сколько обойдется покупка елки в этом году.

Итак, стоимость главного символа года варьируется от 2 до 8 тысяч рублей. На цену влияют такие факторы, как высота, пушистость, а также подставка. Однако пик «зеленых распродаж» еще впереди. Обычно цены 30 и 31 декабря «падают» в два раза.

Что касается искусственной елки, то ее стоимость составляет от 900 рублей до 5 тысяч. Стоит отметить, что такая ель прослужит несколько лет.