Новый год по-владивостокски: цена праздника

Столица Приморья готовится к празднику

Владивосток, пятница, 30 декабря , РИА Vladnews.

Вся страна готовится к самому долгожданному празднику – Новому году. Краевая столица уже преобразилась: со 2 декабря в городе заработала праздничная новогодняя иллюминация. В разных районах города появляются популярные объекты для фотосессий. На городской площади возводят зимний городок и устанавливают главный символ Нового года. Корреспондент РИА VladNews решил узнать, сколько же «стоит» отпраздновать Новый год во Владивостоке.

Для ощущения праздника необходима соответствующая атмосфера: украшение квартиры, стол с различными вкусностями, подарки для родных и близких и новогодний внешний вид. Первое, что непременно должно появиться в доме – это ёлка. Рынок предлагает множество вариантов: живые и искусственные, высокие, средние и маленькие, разноцветные и оригинальные и традиционные зеленые красавицы. Во Владивостоке продавцы живых елок предлагают приобрести главный атрибут от 2 000 до 8 000 рублей. Цена зависит от высоты и «пушистости».

Популярный владивостокский сайт объявлений предлагает приобрести искусственные ели по цене от 300 до 5000 рублей. Цена также варьируется в зависимости от высоты, внешнего вида и наличия на ветках дополнительных атрибутов, например, шишек.

Еще одна неотъемлемая часть праздника – наряд для зеленой гостьи. Цены на ёлочные игрушки – от 80 рублей за единицу товара и до полутора тысяч за набор. Светящиеся гирлянды стоят дороже – от 650 до 5 000 рублей.

Новогодняя мишура и блестящий дождик по-прежнему радуют покупателей своими доступными ценами: от 20 до 500 рублей за единицу товара.

Второй по значимости объект, который окажется в центре внимания в новогодний вечер – праздничный стол. Стоит отметить, что новогоднее меню у всех разное: у кого-то это традиционные оливье, сельдь под шубой и картошка с курицей, другие предпочитают различные изыски. Соответственно цена на продукты для каждой семьи будет разная, стоит учесть и количество человек, на которых будет рассчитан стол. Корреспондент выяснил, что в среднем владивостокцы в прошлом году потратили на новогодний стол от 5 000 рублей на семью из 4-х человек.

Стоит обратить внимание и на декор новогоднего стола. Первый акцент – скатерть. По данным популярного сайта объявлений, скатерть можно приобрести по цене от 400 до 3000 рублей. Цена зависит от расцветки, размера и качества материала, из которого скатерть изготовлена. Также в продаже имеются различного рода аксессуары на стол стоимостью от 400 рублей.

Итак, квартира украшена, стол «трещит» от новогодних яств, самое время заняться своим внешним видом. Новогодняя ночь – волшебное время, когда любой взрослый может вернуться в детство, переодеться в необычный костюм и ждать Деда Мороза с подарками. Цены на праздничные костюмы в этом году ощутимо выше прошлогодних. За костюм Снегурочки и Деда Мороза придется выложить от 2000 до 8000 рублей за единицу товара. Кто точно не откажется от новогоднего маскарада, так это дети. Костюм на ребенка стоит от 500 до 5000 рублей.

В гости можно позвать настоящих Деда Мороза и Снегурочку. Праздничные агентства Владивостока дарят такую возможность клиентам всего от 1000 до 6000 рублей. Цена зависит от даты.

Завершает новогодний вечер раздача подарков от Деда Мороза. Корреспондент РИА VladNews выяснил, что в среднем на подарок владивостокцы тратят от 3000 до 5000 рублей. В основном новогодние презенты закупаются заранее. Потому к самой дате события проблем не возникает.

Любителям «раскрасить» новогоднее небо приходится ко всем вышеуказанным затратам прибавить и расходы на фейерверк. Отметим, что такое удовольствие не из дешевых: в зависимости от пожеланий на световое шоу можно потратить от 1000 рублей и до бесконечности.

Итак, сколько же все-таки финансовых средств уходит на празднование Нового года. По словам респондентов, на семью из 4-х человек необходимо в среднем от 20000 до 40000 рублей. Некоторые отмечают, что на празднование Нового года уходит почти 50000 рублей.

Некоторые владивостокцы предпочитают «не заморачиваться» по поводу украшения дома, праздничного стола и прочих атрибутов, а встречать праздник на приморских базах отдыха. Примерно это обходится в 30000 рублей. Несколько респондентов рассказали, что отмечают праздник за границей. Самый бюджетный Новый год - в Таиланде или Вьетнаме - обойдется в сумму от 70000 до 120000 рублей.