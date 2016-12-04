Поддержка мессенджера прекратится для смартфонов

Владивосток, вторник, 03 января , РИА Vladnews.

В yfcnegbditv 2017 году популярное приложение станет недоступным для пользователей миллионов старых смартфонов. сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Поддерживать мессенджер перестанут аппараты, находящиеся под управлением операционных систем Android, Windows и iOS. Причиной принятия данного решения в компании назвали то, что старые платформы в дальнейшем просто не смогут справляться с готовящимися обновлениями в сервисе, потому значительно проще переориентироваться на современные смартфоны.

Уточняется, что с конца 2016 года приложение уже стало недоступным для устройств, которые управляются такими ОС, как Android 2.1\2.2, Windows Phone 7, а также iPhone 3GS\iOS6.

Добавим, что в июне нынешнего года прекратится поддержка мессенджера для смартфонов BlackBerry, а также Nokia с фирменными платформами Symbian S40 и S60.