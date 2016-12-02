Владивостокцев ждет большой культурный квест

Затяжные новогодние праздники идеально подходят для того, на что обычно не хватает времени: для театров, вернисажей и ярких шоу

Владивосток, понедельник, 02 января , РИА Vladnews.

ТЕАТР ИМЕНИ ГОРЬКОГО

(Светланская, 49)

Для детей. 28, 31 декабря – ПРЕМЬЕРА! – «Снежная королева», 29 декабря – «Соловей – птица певчая», 30 декабря – «Спящая красавица»,

2 января – ПРЕМЬЕРА! – «Снежная королева», 3, 4 января – «Принцесса на горошине». Начало в 11 и 14 часов. (0+).

ПРИМОРСКАЯ СЦЕНА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

(Фастовская, 20)

Большой зал. 28 – 30 декабря – «Щелкунчик». Начало в 19 часов. 31 декабря, 2 января – «Щелкунчик». Начало в 14 часов. 3 января – «Щелкунчик». Начало в 14 и 19 часов. 4 января – «Щелкунчик». Начало в 17 часов. (0+).

ТЕАТР МОЛОДЕЖИ

(Светланская, 17)

28 – 30 декабря – ПРЕМЬЕРА! – «Аленький цветочек». Начало в 10.30, 13.30. Шоу «Черепашки-ниндзя и феи Винкс. Миссия выполнима». Начало в 16 часов. 2 – 4 января – ПРЕМЬЕРА! – «Аленький цветочек». Начало в 11 и 13 часов. Шоу «Черепашки-ниндзя и феи Винкс. Миссия выполнима». Начало в 15 часов. (5+).

ТЕАТР ТОФ

(Светланская, 48)

2 – 6 января – новогодние утренники «Путешествие в страну мульти-пульти». Начало в 11 и 14 часов. (3+).

ТЕАТР КУКОЛ

(Улица Петра Великого, 8)

2, 3 января – ПРЕМЬЕРА! – «Кто спасет королевну Булочку». Перед началом – новогодние утренники. Начало в 12 часов. (3+).

ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ

(Светланская, 15)

28 декабря. Малый зал. Новогодняя викторина «Что? Где? Когда?». Начало в 12 часов. Большой зал. Оперетта «Летучая мышь». Начало в 18.30.

29 декабря. Буфет Большого зала. Программа «Новогодний огонек». Начало в 18.30. Большой зал. Мюзикл «Снежная королева». Начало в 12 часов.

30 декабря. Малый зал. Сказка «Заюшкина избушка». Начало в 12 часов. Малый зал. Эстрадная программа «Чудеса случаются…». Начало в 18.30.

3 января. Малый зал. Новогодний утренник – сказка «Красная Шапочка». Начало в 12 часов. Малый зал. Вечер русского романса «Красивое страданье». Начало в 18.30.

4 января. Малый зал. Новогодний утренник – сказка «По щучьему велению». Начало в 12 часов. 4 января. Большой зал. Балет «Золушка». Начало в 18 часов. (0+).

FESCO HALL

(Верхнепортовая, 38)

2, 3 декабря – спектакль театра Владимира Куклачева «Новый год и кошки». Начало в 11 и 17 часов. (6+).

МУЗЕЙ ИМЕНИ АРСЕНЬЕВА

(Светланская, 20)

Выставка «Волшебное время». Выставка «В семи сеансах». Мемориальная выставка Джона Кудрявцева. Выставка «Из интерьеров старых домов Владивостока». Выставка «Магия клинка». (3+).

31 декабря в 12 часов – детская программа «Каменные узоры».

1 января в 12.30 и 14.30 – мастер-классы и интерактивные экскурсии. 2 – 4 января – ежедневно в 11, 13, 14 и 16 часов – мастер-классы и квесты для детей. (3+)

31 декабря – до 16 часов, 1 января с 12 часов, с 3 января – по обычному графику, с 10 часов.

МУЗЕЙ ГОРОДА

(Петра Великого, 6)

Выставка «Открытые морские залы». Выставка к 125-летию посещения Владивостока цесаревичем Николаем. (3+). 31 декабря в 12 часов – квест-путешествие. 1 января в 14 и 16 часов – квест и мастер-класс для детей. 2 – 4 января в 11, 14 и 16 часов – квесты и экскурсии для детей. 3 января в 18 часов – «Сказки с молоком». (3+).

31 декабря до 16 часов, 1 января с 12 часов, с 3 января – по обычному графику, с 10 часов.

ДОМ-МУЗЕЙ СЕМЬИ СУХАНОВЫХ

(Суханова, 9)

Выставка детских рисунков «Зимняя сказка». (3+). 1 – 4 января в 11, 14 и

16 часов – мастер-классы для детей. (3+)

31 декабря до 16 часов, 1 января с 12 часов, с 3 января – по обычному графику, с 10 часов.

ДОМ-МУЗЕЙ В. К. АРСЕНЬЕВА

(Арсеньева, 7б)

Выставка «Портрет семьи Арсеньевых». Выставка «Окно музея». (3+).

31 декабря – 2 января в 12 и 16 часов – мастер-классы и игры для детей.

2 и 4 января в 12, 13 и 16 часов – мастер-классы и экскурсии для детей. (3+).

31 декабря – до 16 часов, 1 января с 12 часов, с 3 января – по обычному графику, с 10 часов.

ГАЛЕРЕЯ «АРКА»

(Светланская, 5)

Выставка Владимира Погребняка «Теплые деньки». (3+).

С 31 декабря по 5 января – выходные. С 6 января работает с 11 до 18.

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ ЦЕНТРА «АРТЭТАЖ»

(Океанский проспект, 9)

Выставка Андрея Камалова «Путь и вера». (3+).

1, 2 января – выходной, с 3 января работает с 11 часов.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

(Алеутская, 12)

Выставка «Образ Богоматери». Выставка «Городской романс» из собрания Третьяковской галереи. Выставка «Влад и Восторг». (3+).

1, 2 января – выходные дни, с 3 января – по обычному графику.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

(Партизанский проспект, 12)

Выставка народной игрушки. Постоянная экспозиция. (3+)

1, 2 января – выходные дни, с 3 января – по обычному графику.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ПРИМОРСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

(Алеутская, 14)

«Рождественская выставка». (3+).

Работа по обычному графику – ежедневно с 10 утра.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС ВГУЭС

Выставка «Искусство графики». Первая часть.

Выходные с 31 декабря по 3 января.

ЦСИ «Заря»

(Проспект 100 лет Владивостоку, 155, цех 2, вход 10)

Выставка актуального искусства «Пустырь и пустошь». Выставка «Отсутствующие монументы». (12+).

Выходные с 31 декабря по 3 января.

С 4 января – с 10 часов.

НОВАЯ ГАЛЕРЕЯ

(Семеновская, 9)

Новая выставка Сергея Черкасова. (0+).

Выходной 1 января, со 2 января – с 11 часов.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ-ВЛАДИВОСТОК»

(Светланская, 38/40)

28 – 31 декабря. Выставка-ярмарка хендмейда «Подарки под елку». (0+).