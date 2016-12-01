Медведев утвердил список жизненно важных лекарств-2017 20:17, 01 января Медведев утвердил список жизненно важных лекарств-2017
Рождественские ярмарки развернутся во Владивостоке 5 и 6 января 18:30, 01 января Рождественские ярмарки развернутся во Владивостоке 5 и 6 января
Как в Приморье на праздниках будут работать врачи и банки 18:01, 01 января Как в Приморье на праздниках будут работать врачи и банки
Новостная лента
Январь, 01 воскресенье
23:50
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
23:50
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
23:50
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
23:18
Плавать в океане полезно, - ученые
22:30
Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время предновогодних и новогодних праздников Адреса
21:45
Восточный гороскоп на 2017 год: Петух, Собака, Свинья
21:30
Восточный гороскоп на 2017 год: Лошадь, Коза, Обезьяна
21:15
Восточный гороскоп на 2017 год: Кролик, Дракон, Змея
21:00
Восточный гороскоп на 2017 год: Крыса, Бык, Тигр
20:17
Медведев утвердил список жизненно важных лекарств-2017
19:32
Большинству женщин не хватает секса, - ученые
19:01
«Доброе Рождество» ждет жителей и гостей Владивостока в январе
18:30
Рождественские ярмарки развернутся во Владивостоке 5 и 6 января
18:01
Как в Приморье на праздниках будут работать врачи и банки
17:41
Госавтоинспекция Приморского края будет работать в новогодние праздники
16:01
Экономический прогноз для Приморья на 2017 год
15:50
Третий ребенок в «третьем» роддоме Владивостока родился в три часа дня
15:47
Дневник девушки: Как не переесть в праздники? Эксклюзив
15:45
Владивостокцы встретили Новый год на площади Фото
15:28
Стало известно расписание ближайших игр по дворовому хоккею на кубок Игоря Пушкарева
15:20
Первенцем года во Владивостоке стал мальчик
15:08
Владивостокцев ждут насыщенные праздничные дни
14:53
Ольга Рапунцель поздравила Владивосток с Новым годом
14:49
Стало известно, как желудок "отмечает" Новый год
13:28
Гороскоп для жителей Владивостока на 2017 год
12:24
Назван возраст, до которого дети верят в Деда Мороза
11:18
Расписание работы медучреждений Приморья на новогодних каникулах
10:09
Ученые советуют сделать перерыв от соцсетей на каникулах
09:45
Владимир Путин поздравил владивостокцев с Новым годом Видео
09:42
Погода в Приморье на 1 января
09:20
2017 год: мы ждем перемен
08:19
Глава Россельхознадзора рассказал о рынке продуктов в РФ в 2017 году
07:41
The Guardian: 2017 год может стать годом апокалипсиса для Европы
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Красота и Здоровье

Плавать в океане полезно, - ученые

Вода оказывает антисептическое действие
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, воскресенье, 01 января , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования узнали, что плавать в океане полезно для организма, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi.ru.

Как оказалось, океанская вода содержит в своем составе много минералов и полезных веществ, которые позволяют коже быстро регенерироваться и усиливают защитные свойства иммунной системы.

По словам специалистов, людям следует чаще купаться в океане для поддержания физического состояния организма. Океанская вода поможет избавиться от различных заболеваний, так как в ней содержится большое количество сульфата, магния, кальция и хлорида.

Поэтому она помогает быстрому заживлению ран и оказывает антисептическое действие.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Большинству женщин не хватает секса, - ученые
19:32, 01 января 2017 Большинству женщин не хватает секса, - ученые

Специалисты провели исследование

Дневник девушки: Как не переесть в праздники?
15:47, 01 января 2017 Дневник девушки: Как не переесть в праздники?

36-летняя мама троих детей Жанна делится секретами

Стало известно, как желудок
14:49, 01 января 2017 Стало известно, как желудок "отмечает" Новый год

За новогодними и рождественскими столами переедает каждый третий человек

Ученые советуют сделать перерыв от соцсетей на каникулах
10:09, 01 января 2017 Ученые советуют сделать перерыв от соцсетей на каникулах

Эффект оффлайн-отпуска поражает

Как купить хорошее спиртное в Приморье
05:29, 01 января 2017 Как купить хорошее спиртное в Приморье

И что делать при отравлениях алкоголем

Ученые обвинили СМИ в алкогольном сексизме
01:32, 01 января 2017 Ученые обвинили СМИ в алкогольном сексизме

Нередко алкоголизм мужчин изображают как норму, а алкоголизм женщин как аномалию

Ученые рассказали, как сохранить фигуру в новогодние праздники
19:33, 31 декабря 2016 Ученые рассказали, как сохранить фигуру в новогодние праздники

Маленькие секреты от специалистов