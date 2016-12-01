Плавать в океане полезно, - ученые

Вода оказывает антисептическое действие

Владивосток, воскресенье, 01 января , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования узнали, что плавать в океане полезно для организма, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi.ru.

Как оказалось, океанская вода содержит в своем составе много минералов и полезных веществ, которые позволяют коже быстро регенерироваться и усиливают защитные свойства иммунной системы.

По словам специалистов, людям следует чаще купаться в океане для поддержания физического состояния организма. Океанская вода поможет избавиться от различных заболеваний, так как в ней содержится большое количество сульфата, магния, кальция и хлорида.

Поэтому она помогает быстрому заживлению ран и оказывает антисептическое действие.