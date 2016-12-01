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Ученые рассказали, как сохранить фигуру в новогодние праздники

Маленькие секреты от специалистов
Фото: MegaPovar.ru Фото: MegaPovar.ru
Владивосток, суббота, 31 декабря , РИА Vladnews.

Новогодние праздники всегда откладываются в лишних килограммах. Американские ученые выяснили, как перед праздниками избавиться от лишних килограммов или хотя бы не набрать новые, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Medical Daily.Специалисты выяснили, что за летний период человек может набрать немалый вес, на избавление от которого потребуется до пяти месяцев в среднем. Но попрощаться с лишними килограммами могут не все, а в новогодние праздники и вовсе добавляют лишнего. Поэтому исследователи решили поделиться секретами, как не думать о своей фигуре во время праздничного застолья.

Как оказалось есть нужно до того момента, пока не почувствуете удовлетворения от принятой пищи. Также для праздника можно выбрать здоровые блюда или хотя бы «разбавить» ими калорийные блюда. И необходимо поставить на стол тарелки меньших размеров. Также следует сократить и количество потребляемого алкоголя, так как он тоже добавляет лишних калорий.
Также не маловажный пункт – физические упражнения: катание на санках, коньках, а также разгребание снега лопатой.

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