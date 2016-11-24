Тихоокеанская коллегия адвокатов Приморского края оказывает все виды юридической помощи. Основной задачей адвокатов является обеспечение в полном объеме прав граждан и членов их семей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
- ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
- СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
- ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
- ТРУДОВОЕ ПРАВ
- НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
- ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
- АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
- УГОЛОВНОЕ ПРАВО
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